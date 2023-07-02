“الموارد البشرية” تكشف أعداد الجمعيات التعاونية القائمة بالمملكة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعداد الجمعيات التعاونية القائمة بالمملكة والجمعيات تحت التأسيس.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في منشور لها عبر تويتر، إن عدد الجمعيات التعاونية القائمة بالمملكة بلغ 411 جمعية بتصنيفات متعددة، بالإضافة إلى 24 جمعية تحت التأسيس.

وأوضحت الوزارة أن الجمعيات مقسمة لـ7 تصنيفات، وهي 70 جمعية خدمية، و13 لتسويق الأسماك، و128 زراعية، و21 جمعية استهلاكية، و14 جمعية تسويقية، و7 مهنية، و158 جمعية متعددة الأغراض.

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