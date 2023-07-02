جدة.. إتلاف 15 طنًا ملابس و400 كجم أغذية بـ «حراج الصواريخ»

أتلفت بلدية المليساء في أمانة محافظة جدة، 15 طنًا من الملابس الجاهزة والخردوات، و400 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية، وذلك في حملة مشتركة بمنطقة حراج الصواريخ.

يأتي ذلك ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.

وقال رئيس البلدية م.مهدي اليامي: إن الفرق الميدانية نفذت الحملة بحي المحجر، وشملت الأسواق الشعبية، والبسطات بحراج الصواريخ، حيث باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات والبسطات العشوائية المخالفة بالموقع.

وأكد استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين، ومنع ممارسة الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.