مقابل 30 مليون يورو.. هل ينهي بوفون مسيرته في السعودية؟

تلقى الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى بارما، عرضًا مغريًا للعب في المملكة العربية السعودية.

جانلويجي بوفون يلعب حاليا في صفوف بارما الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ولديه عقد مع النادي حتى عام 2024.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن بوفون تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، بحصوله على راتب يصل إلى 30 مليون يورو.

وسيتعين على صاحب الـ45 عاما في غضون أيام قليلة حسم مستقبله في الأيام المقبلة، سواء باعتزال كرة القدم، أو مواصلة اللعب في بارما، أو إنهاء مسيرته في الدوري السعودي.

وإذا حسم بوفون قراراه بالانتقال للسعودية، سيكون ثاني إيطالي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، بعد سيباستيان جيوفينكو الذي ارتدى قميص الهلال بين عامي 2019 و2021.