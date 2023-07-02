موبايلي تختتم مشاركتها في موسم الحج

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي؛ اختتام مشاركتها الناجحة في موسم حج هذا العام 1444هـ، حيث ساهمت بتقديم العديد من الحلول والتقنيات المبتكرة والخدمات الموثوقة لملايين الحجاج من زوار المشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان البدران، أن موبايلي ستواصل استثماراتها في تعزيز بينتها التحتية الرقمية بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات التقنية وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وسجلت شبكة موبايلي في موسم الحج لهذا العام أرقامًا قياسية في حركة نقل البيانات في المشاعر المقدسة قياسًا بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت زيادة تغطية مواقع الجيل الخامس (5G) بنسبة 86% وزيادة في حركة الجيل الخامس بنسبة 133%.

كما تم تسجيل زيادة بنسبة 68% في حجم استخدام البيانات، بالإضافة إلى زيادة في حجم المكالمات بشكل عام إلى 76% والمكالمات الدولية بشكل خاص إلى 200% ونمو المكالمات عالية الوضوح عبر الجيل الرابع (VoLTE) بنسبة 121%.

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