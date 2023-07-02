وفاة سوري بعد تأدية صلاته في ملعب كرة قدم| فيديو

وثق مشهد متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاة مهندس سوري في بلدة تفتناز بريف إدلب خلال ممارسته رياضة كرة القدم.

ويظهر في التسجيل الذي التقطته كاميرات مراقبة داخل ملعب كرة قدم، لحظة وفاة المهندس محمد علي برد، بعدما قطع اللعب وتوجّه لأداء صلاته.

وعقب انتهائه من أداء الفريضة وعودته للعب مجددًا تعرّض لنوبة قلبية مفاجئة أفقدته توازنه، وسقط على إثرها مفارقاً الحياة.