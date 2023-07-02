«من الوصول إلى الحصول».. إطلاق مبادرة «كسوة الكعبة المشرفة تعظيمًا وتشريفًا»

أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مبادرة "كسوة الكعبة المشرفة تعظيمًا وتشريفًا"، التي تأتي ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المجمع أمجد الحازمي: إن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والترحيب بضيوف الرحمن تزامنًا مع انتهاء موسم الحج، واستقبال ضيوف الرحمن بعد قضاء شعيرة حجهم لهذا العام.

وبين أن هذا المبادرة تعنى بتعريف حجاج بيت الله الحرام والزائرين بصناعة كسوة الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية وفق أعلى المعايير المتميزة بالصناعة الحديثة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، وإثراء تجربتهم.