«صيفك ضيفك».. نصائح من «الصحة» لفترة الصيف

أطلقت وزارة الصحة حملة "صيفك ضيفك"، والتي تهدف إلى إطلاع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أبرز النصائح التي يجب الأخذ بها خلال فترة الصيف وما يصاحبها من سفر وعادات.

وأوضحت أن من أبرزها اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، واضطرابات النوم ذات الإيقاع اليومي الذي يحدث عندما لا تتطابق "الساعة البيولوجية للجسم"، مع دورة الليل والنهار في المنطقة الزمنية التي يتواجد بها.

وذكرت أن من أعراضها الصعوبة في النوم أو الاستيقاظ وتغيرات في المزاج أو العصبية مع ضرورة تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية بسرعة لتتزامن مع المنطقة الزمنية لوجهتك.

وشددت على أهمية مزاولة الرياضات التي تتناسب مع إمكانيات كل شخص، لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع مع مراعاة وسائل السلامة.

وأعطت من خلال هذه الحملة عدة نصائح لصيف صحي مع الأطفال تكمن في النشاط البدني والتغذية السليمة ووضع روتين لإجازة الصيف .

وذكرت الصحة أن من أبرز الامراض الشائعة التي من الممكن أن تصيب المسافرين هو اضطراب في الجهاز الهضمي يسبب عادة إسهال وتشنجات في البطن قد تنتج عن تناول طعام ملوث أو شرب مياه ملوثة.