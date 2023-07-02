بعد اتهام الأمم المتحدة لها بالعنصرية.. بيان عاجل من الشرطة الفرنسية

أعرب قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس، لوران نونيز، عن صدمته من اتهام الأمم المتحدة للشرطة الفرنسية بالعنصرية، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري نائل على يد أحد عناصر الشرطة الفرنسية.

وقال لوران نونيز، اليوم الأحد، إنه لا توجد مشاكل مع العنصرية في الشرطة الفرنسية وبيان الأمم المتحدة غير صحيح.

وقال نونيز، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: “صدمت من استخدام هذا المصطلح، لا توجد عنصرية في الشرطة الفرنسية".

وأشار قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن الشرطة تحارب المجرمين الذين يعرضون حياة الناس للخطر، وستواصل القيام بذلك.