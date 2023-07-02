هل تعلن فرنسا فرض حظر التجول؟.. قائد شرطة باريس يجيب

استبعد قائد شرطة باريس، لوران نونيز، اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري نائل على يد أحد عناصر الشرطة الفرنسية غرب باريس.

وقال لوران نونيز، اليوم الأحد، إن إعلان حالة الطوارئ ليس ضروريًا في الوقت الحالي، وليس خيارًا مطروحًا في اللحظة الحالية.

وقال نونيز: "إن الخيار الذي اختارته الحكومة تم وفقًا للقانون الثابت، وبالوسائل المتاحة لنا اليوم بشكل قانوني، مشيرًا إلى قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء التوقيف وعمليات التفتيش؛ بمثابة أسلحة تكفي في الوقت الحالي للحد من أعمال العنف والشغب.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض حظر تجول، أكد رئيس شرطة باريس "بالنسبة لنا، في هذه المرحلة، لا يبدو الأمر ضروريًا".

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