رغم الألقاب.. لعنة برتغالية تطارد جيسوس في الهلال

يسعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي الجديد، لتفادي لعنة أصابت مواطنيه على رأس القيادة الفنية للفريق الأزرق، رغم تحقيق الألقاب.

وأعلن الهلال بشكل رسمي تعاقده مع جيسوس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليقود الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن يبدأ جيسوس مهامه مع الهلال في معسكر النمسا الإعدادي.

وستكون هذه هي الولاية الثانية لجيسوس الذي سبق له أن تولى تدريب الهلال في الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019.

جيسوس هو واحد من 5 مدربين برتغاليين قادوا الهلال عبر تاريخه الطويل، إلى جانب الرباعي أرثر جورج، وجوزيه بيسيرو، وجوزيه مورايس، وليوناردو جارديم.

لكن اللافت في مسيرة هؤلاء أنهم يتعرضون للإقالة بعد فترة قصيرة، حيث لم يكمل أيًا منهم موسمًا كاملًا، ما يهدد جيسوس في الموسم الجديد.

وتولى جورج قيادة الهلال في الفترة من يوليو 2001 حتى فبراير 2002، فيما قاد بيسيرو المهمة من يونيو 2006 حتى يناير 2007.

أما مورايس فقاد الهلال في 3 مباريات فقط بنهاية موسم 2020-2021، فيما قضى جارديم الفترة من يونيو 2021 إلى فبراير 2022.

ولا يمكن إغفال البطولات التي حققها المدربون البرتغاليون مع "الزعيم"، حيث توج جيسوس نفسه بلقب كأس السوبر السعودي، فيما حسم مورايس لقب الدوري السعودي، أما جارديم فجمع بين الدوري ودوري أبطال آسيا.