11 يوليو.. إقامة فعالية «اليوم السعودي» في «العالمية للملكية الفكرية»

تشارك المملكة العربية السعودية، في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الرابعة والستين، والتي تقام في مدينة جنيف السويسرية في الفترة بين 6 و14 يوليو 2023.

يرأس وفد المملكة د.عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وبحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة .

ويتخلل الاجتماعات إقامة فعالية "اليوم السعودي" في 11 يوليو، وتأتي هذه المشاركة بطابع يعتمد على استعراض والتعريف بالثقافة والحضارة السعودية بشكل يعكس روح المملكة التاريخي والحضاري المعاصر .