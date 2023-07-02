جدة المقتول برصاص الشرطة الفرنسية توجه رسالة قاسية للمحتجين

وجهت جدة الطفل المقتول برصاص رجل الشرطة الفرنسية رسالة قاسية إلى المحتجين الغاضبين على مقتله.

واليوم أعلنت فرنسا، نشر نحو 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي تحسبا لأعمال الشغب الليلة احتجاجا على مقتل مراهق برصاص ضابط شرطة.

ووجهت جدة الفتى المقتول برصاص الشرطة الفرنسية، نداءً إلى المواطنين وطالبت بوقف الاحتجاجات والعودة للهدوء، داعية المحتجين إلى عدم استغلال حادثة حفيدها.

وأكدت جدة الفتى أنه يجب على مفتعلي الشغب التوقف عن أفعالهم.

فيما أكد رئيس بلدية نانتير، أن عائلة نائل تدعو لوقف العنف وعلى كل السكان نقل هذه الرسالة.

وتشهد فرنسا خلال الأسبوع الأخير موجة شغب واحتجاجات وأعمال عنف واسعة رفضا لحادث قتل شاب على يد ضابط شرطة، واعتقلت قوات الأمن عدد كبير ممن وصفتهم بالمشاغبين أغلبهم من الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 17 عاما حسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي.

وقال رئيس بلدية مرسيليا، إن العودة إلى الهدوء في البلاد أصبح ضرورة.