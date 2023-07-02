الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في 4 مناطق وقتال عنيف في الشرق

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تتقدم في 4 مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات اليوم إن الجيش الأوكراني يتقدم في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في الجنوب، مشيرة إلى أن معارك ضارية تدور في كلّ مكان والوضع أصبح معقدا.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأوكراني، أن الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على كييف وأوروبا هي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن عدم انضمام كييف إلى الناتو بعد انتهاء الحرب الروسية سيكون انتحارا.

وتقود القوات الأوكرانية هجوما مضادا بدأ منذ أسابيع على مختلف الجبهات من أجل التصدي لتقدم الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية لكن الهجوم ما زال ضعيفا ولم يحقق النتائج المرجوة منه حتى الآن بحسب المسئولين الغربيين.