فاغنر تعلن وقف تجنيد عناصر جديدة بعد الخروج من روسيا

أعلنت مجموعة “فاغنر” العسكرية وقف تجنيد المقاتلين لمدة شهر وذلك عقب إنهاء حالة التمرد ضد الجيش الروسي والانسحاب من روسيا إلى دولة بيلاروسيا.

وقالت قوات فاغنر المسلحة من خلال قنواتها إن وقف التجنيد جاء بسبب عدم مشاركة عناصر فاغنر مؤقتًا في عملية عسكرية خاصة والانتقال إلى جمهورية بيلاروسيا.

وسبق أن تمردت مجموعة فاغنر المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على الجيش الروسي واجتاحت أراضي روسية واتجهت نحو العاصمة موسكو قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي ويعقد اتفاقا مع قائدها خرج بمقتضاه من روسيا مقابل تنازل روسيا عن القضايا الجنائية بحقه.

وأدعى قائد فاغنر أن جنودًا من الجيش الروسي قصفوا مواقع المجموعة العسكريّة يوم 23 يونيو الماضي، بناءً على أوامر من قيادات وزارة الدفاع الروسية.