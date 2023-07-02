باريس “وحيدة” في مواجهة العنف.. آلاف السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم

ألغى آلاف السياح حجوزاتهم في باريس، بعد أعمال العنف التي اجتاحتها وعدد من المدن في فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص ضابط.

وقال مدير مكتب السياحة في باريس جان-فرنسوا ريال: "إذا استمرت أعمال الشغب هذه، فلن يكون الأمر جيدا لصورة فرنسا قبل سنة من الألعاب الأولمبية".

وقال عمدة إحدى ضواحي باريس إن منزله تعرض لعملية مداهمة وأضرمت فيه النيران بينما كانت زوجته وأطفاله نائمين داخل ما وصفه بـ "محاولة اغتيال" عائلته وسط الاضطرابات التي اجتاحت فرنسا بعد إطلاق النار يوم الثلاثاء على مراهق من قبل ضابط شرطة.

قال فينسينت جانبرون، عمدة ضاحية ليه-ليه-روزيس الجنوبية، إن زوجته وأحد طفليهما، البالغ من العمر خمسة وسبعة أعوام، أصيبوا أثناء فرارهم من المبنى في الساعات الأولى.

وكتب المسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "الليلة الماضية، تم الوصول إلى علامة فارقة في الرعب والعار. تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال ".

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق في محاولة القتل، مضيفًا: "الجناة سيحاسبون على أفعالهم الشنيعة".

في غضون ذلك، حثت جدة الشاب المقتول على وضع حد لأعمال الشغب وقالت لإذاعة فرنسية: "أقول للأشخاص الذين يقومون بأعمال الشغب: لا تحطموا النوافذ ولا تهاجموا المدارس أو الحافلات. توقفوا!"