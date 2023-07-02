إيران ترفض تأكيد تسيير رحلة جوية رمزية بين القاهرة وطهران

رفضت إيران، اليوم، تأكيد تسيير رحلة جوية رمزية بين القاهرة وطهران.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة رفض تأكيد صحة ما تردد عن الاستعداد لتسيير رحلة رمزية بين طهران والقاهرة وقيام مدير عام السياحة المصرية بزيارة طهران الأسبوع المقبل.

وأضاف: "لم تتم عبر القنوات الرسمية، وصحة هذه التصريحات ليست مصدر تأكيد من قبل طهران".

كانت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية قد أفادت أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما المقبلة.