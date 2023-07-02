الطقس في السعودية.. تحذيرات من شدة الحرارة خلال 60 يوما

حذر خبراء طقس في المملكة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الشهرين المقبلين.

وقال الخبير الفلكي والباحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن أشد المواسم حرارة في العام، هي مواسم المربعانية، ويكون ذلك في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف خالد الزعاق : “خلال هذه الأيام، تكون الأرض في شدة رمضها، أي في شدة حرارتها ويشتد فيها لهيب حر الشمس”.

وتابع الزعاق أن مقولة “إذا دخلت الجوزاء فاملأ الحوزة”، لدى العرب جاءت من شدة الحرارة، حيث كانوا يقومون يملئها بالماء من شدة العطش وشدة الحرارة، ومن شدة اشتياق الإبل لشرب الماء في هذه الأوقات من العام”.

في السياق، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند إن شهري يوليو و أغسطس هما أشد الشهور حرارة.

وأضاف "يعتبر الضغط الجوي من أهم عناصر الطقس المؤثرة على أجواء المملكة، ونرى آثاره غير المباشرة عبر تحريك الرياح من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض، إذ إن المحرك للرياح بشكل عام هي الفروقات في قيم الضغط الجوي من مكان إلى آخر ما بين منخفض ومرتفع".

وأضاف "كلما زادت الفروق بينهما تعاظم انحدار الضغط الجوي ومن ثم زادت سرعة الرياح، وهذا ما يفسر نشاط رياح البوارح من الشمال (مرتفع جوي) إلى الجنوب (منخفض جوي)".