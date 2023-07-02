البيئة ترصد مخالفات في عرض وبيع أضاحي مريضة وهزيلة في عدد من مناطق المملكة

رصدت وزارة البيئة والمياه الزراعية، عددا من المخالفات في عرض وبيع أضاحي مريضة وهزيلة في أسواق النفع بعدد من مناطق المملكة.

ونفذت الوزارة أكثر من 24 ألف جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ، خلال 3 أيام في جميع مناطق المملكة، وفقا لبيان نشرته عبر حسابها على "تويتر".

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها "عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، ممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين بدون ترخيص.

كما رصدت عددا من مواقع الذبح العشوائي، عرض وبيع أضاحي مريضة أو هزيلة في أسواق النفع العام.

وأكدت تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.