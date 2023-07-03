ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 75 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الاثنين، بعد أن هبطت في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.08 بالمئة إلى 75.47 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.08 بالمئة مسجلا 70.70 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.