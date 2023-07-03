ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 202 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.13 ريال، 53.90 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.25 ريال، 46.20 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.00 ريال، 61.60 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.54 ريال، 56.14 دولار.

فيما سجلت سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,157.06) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,314.11) ريال، أما السبيكة الـ 100 جرام بلغ سعرها نحو (23,141.13) ريال، والسبيكة 1 كجم، نحو (231,411.30) ريال.