“حساب المواطن” يحدد موعد صرف دفعة شهر يوليو الجاري للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط

كشف برنامج" حساب المواطن" عن موعد صرف الدفعة 68 دفعة شهر يوليو الجاري.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 68 يوم الاثنين بتاريخ "10 يوليو ".

ويتيح برنامج حساب المواطن إمكانية التسجيل في حساب المواطن من الخطوات كالآتي:

إنشاء حساب جديد، من خلال الدخول البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج من هنا.

إدخال البيانات التالية، وهي رقم الهوية ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول للموقع، وبعدها سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

تغيير كلمة المرور.

إدخال البيانات، من خلال إكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية وهي البيانات العامة و بيانات العنوان، وبيانات الحساب البنكي وبيانات التابعين وبيانات الدخل وبيانات العقارات.

رفع الوثائق المطلوبة حيث ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب.

التأكد ومراجعة البيانات، وبعد التأكد من صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.