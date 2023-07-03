الأرصاد: 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الإثنين.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة وهي المدينة المنورة والأحساء والخرج وعرفات ومزدلفة والدمام، بـ 45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى على مدن: بريدة وشرورة 28، والرياض وجدة والدمام والخرج ورفحا وحفر الباطن والأحساء والقنفذة ووادي الدواسر 29، والمدينة المنورة 30، ومكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات 32، وجازان 33 مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن المملكة: