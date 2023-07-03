هل ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على عضلة القلب؟.. استشاري يجيب

كشف استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة تأثير ارتفاع درجات الحرارة على عمل عضلة القلب.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن حرارة الصيف تزيد العبء على القلب حيث أنه كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم 1 درجة مئوية، زادت نبضات القلب 10 نبضات في الدقيقة.

ومن جانبه ، كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الإثنين.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة وهي المدينة المنورة والأحساء والخرج وعرفات ومزدلفة والدمام، بـ 45 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.