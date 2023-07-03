الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن تمكنه من احباط محاولة لاغتيال سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم.

وكان "أكسيونوف"، قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاط 6 طائرات مسيرة، من أصل 9 طائرات تم رصدها، فوق الجزيرة، وذلك بواسطة قوات الدفاع الجوي.

وقال أكسيونوف عبر تليجرام، إنه تم رصد 9 طائرات بدون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم ليلاً وصباحًا، وتم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل ثلاثة منها، وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن إحدى الطائرات المسيرة، انفجرت بمنطقة كراسنوغفارديسكي، ولم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل. جاء ذلك وفقًا لما نشر في سبوتنيك.

وأكد رئيس شبه جزيرة القرم، على أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، وحث السكان بالمنطقة على البقاء بشكل هادئ، واتباع المصادر الموثوقة للمعلومات فقط.