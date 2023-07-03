البرلمان العربي يستنكر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أوقع عدد من الشهداء والمصابين في حالات خطرة فضلا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق.

واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.