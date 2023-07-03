توقيع العقود.. #النصر يحسم صفقة جديدة خلال ساعات

كشفت بعض التقارير عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع الكرواتي بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وقالت التقارير إن إدارة النصر تنتظر توقيع النادي الإيطالي على العقود من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي، بعدما تمكنت من تخفيض قيمة الصفقة التى كانت 23 مليون يورو.

وأشارت إلى أن محامي النادي الإيطالي أشعر المفاوض النصراوي بأنه سيسعى لتوقيع عقد الانتقال مع بيب ماروتا الرئيس التنفيذي، اليوم، إذ كان يقضي إجازته الأسبوعية أمس، ووعدهم بأن يتم التوقيع.

وتابعت، "يتواصل المفاوض النصراوي مع نادي لانس الفرنسي من أجل كسب خدمات لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، إذ وصلت المفاوضات إلى شراء العقد بـ 21 مليون يورو بعد أن كان بـ 30 مليونًا، بيد أنه تجري محاولات لخفض المبلغ إلى 15 مليونًا، لإتمام الصفقة".