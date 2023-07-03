ميسي يحسم 3 صفقات لفريق #إنتر_ميامي الأمريكي

ساهم انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي في حسم بعض الصفقات لصالح الأخير.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنتر ميامي الأمريكي اقترب من حسم 3 صفقات بعد إتمام انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، بعد دخول النادي في مفاوضات مع سيرجيو راموس الذي رحل أيضًا عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي و كان أحد المرشحين بالقوة للانتقال إلى الأهلي السعودي.

وأيضا يقترب جوردي ألبا من العودة لمزاملة ميسي مجددًا، بعد رحيله رسميًا عن برشلونة بنهاية الموسم الأخير، بعد 11 عامًا بين صفوف الفريق.

وأيضا سيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الأخير، علي أبواب إنتر ميامي، جوار ليونيل ميسي.