بينهم عرب.. تركيا تعلن القبض على 7 «جواسيس للموساد» في إسطنبول

أعلنت الاستخبارات التركية القبض على 7 «جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي» في مدينة إسطنبول، من بينهم عرب يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية.

وذكرت السلطات التركية أن «الجواسيس السبعة حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة».

وأوضحت أن «الموساد» أوكل لهؤلاء «الجواسيس» عدة مهام خطيرة من بينها: التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» الروسي.

وأشارت إلى أن «الاستخبارات التركية تمكنت من كشف الخلية، من خلال تتبع أحد الجواسيس، وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول».