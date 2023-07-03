العراقي «حارق القرآن» مذعوراً: «حياتي في خطر.. والسويد مقصرة في حمايتي» (فيديو)

أعرب العراقي سلوان موميكا، الذي حرق مصحفاً في السويد، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، عن خوفه على حياته، محملاً السويد مسؤولية أمنه وسلامته.

وقال «موميكا» في بث مباشر على «تيك توك»: «أحمل السويد مسولية أمننا وحياتنا وسلامتنا، لأن هناك تهديدات حقيقية دولية».

وأضاف: «حياة سلوان موميكا في خطر، وهناك تقصير في حمايته من قبل السلطات السويدية».

وطالب متابعيه بنشر صورته مكتوب عليها عبارة: «نحمل السويد مسؤولية سلامة وحماية أمن سلوان موميكا».

وعبّرت الحكومة السويدية عن إدانتها لإحراق «موميكا» نسخة من المصحف أمام المسجد الرئيسي بالعاصمة، واصفة الواقعة بأنها «عمل معادي للإسلام».

وذكرت الخارجية السويدية في بيان: «الحكومة تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين».

وأضافت: «إننا ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية»، مذكّرة في الوقت نفسه بأن «حرية التعبير حق محمي دستورياً في السويد».