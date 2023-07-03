بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة الإسلامية.. 11 يوليو

أعلنت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ، لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين «المنح الداخلية» اعتباراً من الثلاثاء 23 ذي الحجة (11 يوليو) حتى يوم الخميس 2 من شهر محرم المقبل (20 يوليو)، وذلك لـ9 كليات نظرية وعلمية، تتضمن 18 تخصصاً.

وتضم الكليات النظرية: كلية الشريعة، وكلية الأنظمة والدراسات القضائية، وكلية القرآن والدراسات الإسلامية، وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية، وكلية الدعوة وأصول الدين.

فيما تشمل الكليات العلمية: كلية الهندسة، وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وكلية العلوم.

ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم إلى الاطلاع على شروط وخطوات التقديم وتقديم الطلبات عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.