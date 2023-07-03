تعليقًا على «تمرد فاجنر».. الكرملين: أجهزة المخابرات الروسية تعمل بشكل جيد

قال الكرملين، اليوم الإثنين: إن جميع الأجهزة الحكومية والوزارات بما في ذلك أجهزة المخابرات كانت وما زالت تعمل كما ينبغي.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول التمرد المسلح الفاشل الذي شنه مقاتلو مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يوم 24 يونيو.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق عندما تلقى سؤالًا عن سبب عدم استباق جهاز الأمن الاتحادي للتمرد قبل أن يبدأ، لكنه قال: إن المجتمع والقوات المسلحة احتشدوا خلف الرئيس فلاديمير بوتين في ذلك الوقت.