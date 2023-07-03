بنصف مليار ريال.. «الوطنية للإسكان» تعلن إنشاء محطات كهربائية في عدد من مشاريعها بالرياض وجدة

أعلنت الوطنية للإسكان «NHC» عن إنشاء محطات كهربائية في عددٍ من مشاريعها السكنية بكل من العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء وتوفير خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة بالضواحي والمجتمعات.

واعتمدت الشركة إنشاء محطات كهربائية في 3 مشاريع ضخمة، لإمداد أكثر من 11.700 وحدة سكنية، بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وذلك لتحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء، واستكمالًا لجهود الشركة في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق وغيرها، بالإضافة لتخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، والتي ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، لتقدم لمستفيديها بيئة سكنية متكاملة.

وتحرص الشركة الوطنية للإسكان «NHC»، كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، بجانب تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية لـ70%.