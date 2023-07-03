بوتين يهاجم السويد بسبب «حرق القرآن»:« «تحتاجون بطرس الأكبر لتلقينكم درساً»

شن الرئيس الروسي فيلادمير بوتين هجوماً شديداً على السويد، بعد سماح السلطات هناك بتنظيم فعالية لحرق نسخة من المصحف الشريف، على يد متطرف من أصول عراقية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونقل البرنامج التلفزيوني الروسي ««موسكو. الكرملين. بوتين» تصريحاً لـ«بوتين»، أدلى به أثناء وجوده في داغستان، قبل أيام، وقال فيه: «في السويد أقدموا مجدداً على حرق القرآن. يحتاجون لشخص مثل بطرس الأكبر ليلقنهم درساً».

وبطرس الأكبر أو الأول هو قائد قوات روسيا القيصرية في معركتها ضد جيش الإمبراطورية السويدية، التي تعرف باسم «معركة بولتافا»، ويعتقد المؤرخون أنها كانت بداية النهاية بالنسبة للإمبراطورية السويدية كدولة عظمى أوروبية.