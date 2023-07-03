قتلوا 5 في استهداف دار عبادة.. تنفيذ حُكم حد الحرابة والقتل تعزيراً بحق 5 جناة بالشرقية

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم حد الحرابة بجانِ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن كلًا من طلحة هشام محمد عبده - مصري الجنسية - ، وأحمد بن محمد بن أحمد عسيري، ونصار بن عبدالله بن محمد الموسى، وحمد بن عبدالله بن محمد الموسى، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري - سعوديو الجنسية - ، أقدموا على ارتكاب أفعال تُعد ضرباً من ضروب الحرابة.

وأشارت إلى اشتراك طلحة مع أحد الهالكين وبقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية.

ولفتت إلى انضمام أحمد ونصار وحمد لذلك التنظيم، واشتراكهم مع طلحة في التخطيط والتنفيذ، وانضمام عبدالله للتنظيم الإرهابي، وتستره على العملية الإرهابية، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه أحد الهالكين على الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق طلحة، وأن يكون ذلك بقتله، وقتل أحمد ونصار وحمد وعبدالله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني طلحة هشام محمد عبده - مصري الجنسية - والقتل تعزيراً بحق الجناة/ أحمد بن محمد عسيري و / نصار بن عبد الله الموسى و/ حمد بن عبد الله الموسى و / عبد الله بن عبد الرحمن التويجري - سعوديو الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 15 / 12 / 1444هـ الموافق 3 / 7 / 2023م بالمنطقة الشرقية.