بابا الفاتيكان عن حادث إحراق المصحف: أشعر بالغضب والاشمئزاز

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عن شعوره بالغضب والاشمئزاز بسبب حادثة إحراق المصحف، التي وقعت مؤخراً في السويد.

وقال: أي كتاب يعتبر مقدسًا من أصحابه يجب أن يُحترم احترامًا للمؤمنين به، ويجب أبدًا عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان.

وأضاف أن السماح بهذا مرفوض ومدان، وأنه لا ينبغي استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين، معرباً عن غضبه الشديد من مثل هذه التصرفات.

وتابع: مهمتنا تحويل الحس الديني إلى تعاون وأخوة وأعمال ملموسة للخير، مضيفاً: إنّنا بحاجة اليوم إلى بناة سلام، لا إلى صنّاع أسلحة بحاجة إلى بناة سلام، لا إلى محرّضين على الصراعات، بحاجة إلى رجال إطفاء، لا إلى مُشعِلي النيران، بحاجة إلى الدعاةِ، إلى المصالحة، لا إلى المهدّدين بالدمار.

وأكمل: إما أن نبني المستقبل معًا، وإما أنه لن يكون هناك مستقبل، معتبرًا أن مستقبل التعاون بين الأديان يقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الآخر والحقيقة.