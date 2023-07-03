نمو الاقتصاد الصيني يهدد بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فاتح بيرول، من أن أسعار الطاقة قد ترتفع خلال الشتاء المقبل، في حال نما الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة، وكان الطقس باردا في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

ووضع بيرول، في حوار مع هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الاثنين، سيناريو يتصور نمو الاقتصاد الصيني بقوة، وشراء الصين للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه نصف الكرة الشمالي من البرد الشديد.

وتابع: بعد ذلك يمكن أن يكون هناك ضغط متزايد على أسعار الغاز الطبيعي. وحث بيرول الحكومات على مواصلة برامج الطاقة المتجددة، مضيفا أنه يتعين أيضا على الحكومات حث شعوبها على توفير الطاقة.