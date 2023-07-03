الاتحاد يجهز لصفقة من #الدوري_المصري

كشفت بعض التقارير عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع أحد اللاعبين من الدوري المصري.

وأكدت التقارير إن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري أصبح ضمن أولويات نونو سانتو من أجل تعويض غياب أحمد حجازي، الذى يغيب عن الملاعب فترة طويلة بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأضافت، "يدرس الاتحاد التعاقد مع عبد المنعم، الذى قدم عروضاً رائعة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الماضية، كما سجل هدف فوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالى".

وأوضحت أن الاتحاد يخطط للتعاقد مع محمد عبد المنعم لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب.