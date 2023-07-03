«قد تُسبب جلطة».. استشاري: الحجامة ممنوعة على 8 فئات من المرضى

حدد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، 8 فئات من المرضى يُفضل عدم إجراء «الحجامة» لهم.
وقال «النمر»، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، إنه ينصح هؤلاء بعدم الحجامة:
1- مرضى الأورام.
2- مرضى فشل القلب.
3- مرضى فشل الكبد.
4- مرضى الفشل الكلوي.
5-من يتناولون مسيلات الدم.
6- المصابون بأمراض الدم مثل «الهيموفيليا».
7- من سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية.
8- من يعاني فقر الدم.
كما شدد على أن «الحجامة» لاتنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للد بل تضره، وذلك لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.
وأضاف: «أخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات أسبوع ثم تعال حَجِّم)، ما قد يسبب جلطةً في القلب».