«قد تُسبب جلطة».. استشاري: الحجامة ممنوعة على 8 فئات من المرضى

حدد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، 8 فئات من المرضى يُفضل عدم إجراء «الحجامة» لهم.

وقال «النمر»، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، إنه ينصح هؤلاء بعدم الحجامة:

1- مرضى الأورام.

2- مرضى فشل القلب.

3- مرضى فشل الكبد.

4- مرضى الفشل الكلوي.

5-من يتناولون مسيلات الدم.

6- المصابون بأمراض الدم مثل «الهيموفيليا».

7- من سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية.

8- من يعاني فقر الدم.

كما شدد على أن «الحجامة» لاتنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للد بل تضره، وذلك لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم.

وأضاف: «أخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات أسبوع ثم تعال حَجِّم)، ما قد يسبب جلطةً في القلب».