«الخطوط السعودية» تدشن أولى رحلاتها إلى مطار برمنجهام الدولي

دشّنت «الخطوط السعودية»، بالشراكة مع برنامج «الربط الجوي»، أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار برمنجهام الدولي بالمملكة المتحدة، ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجية الشركة التي تستهدف الوصول إلى محطاتٍ دولية جديدة لربط العالم بالمملكة.

وفي الحفل الذي أقيم في صالة الفرسان الدولية، غادرت أولى رحلات «الخطوط السعودية» مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مدينة برمنجهام، بحضور القنصل البريطاني العام لدى المملكة، سيسيل البليدي، وعدد من مسؤلي الشركة وبرنامج «الربط الجوي».

وقالت نائب الرئيس للمبيعات بـ«الخطوط السعودية»، منال الشهري: «نعتز بتوسيع نطاق عملياتنا التشغيلية في المملكة المتحدة، لتوفير المزيد من الخيارات لضيوفنا».

وأفاد نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج «الربط الجوي»، سلطان عطيفي، بأن الخط الجديد يعزز نمو شبكة الرحلات، ويسهم في دعم الأهداف السياحية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وتسهيل وتنظيم عمليات السفر وإجراءاته في ما بين البلدين.

وجرى استقبال طائرة «الخطوط السعودية» برش المياه في مطار برمنجهام.