قتلها دهسا وأصاب زوجها وأطفالها.. حادث مدينتي حديث المصريين

لا يزال حادث منطقة مدينتي، حديث وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في مصر.

ودهس شخص صيدلانية وزوجها وأطفالها بطريقة مروعة، ما أدى إلى مقتل السيدة وإصابة جميع أفراد الأسرة.

وفي الوقت الذي زعمت فيه وسائل إعلام محلية أن المتهم ضابط شرطة، نفت وزارة الداخلية صحة هذه المنشورات.

ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة منشورات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعى، تزعم أن ضابط شرطة هو مرتكب حادث الدهس.

في المقابل، قالت وسائل إعلام محلية مصرية إن المتهم في حادث مصرع طبيبة صيدلانية وإصابة أطفالهم وزوجها بجروح يعمل ضابط طبيب بالقوات المسلحة وفور وقوع الحادث تم القبض عليه ومحبوس حاليا في النيابة العسكرية.