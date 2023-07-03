الاحتلال الإسرائيلي يرفض دعوات التهدئة في جنين ويتخذ “قرارا تصعيديا”

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى 24 ساعة أخرى على الأقل لاستكمال العملية التي بدأت في مدينة جنين بالضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وغارات برية نفذها مئات الجنود، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل في أكبر عملية عسكرية في جنين منذ 20 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن القوات الاسرائيلية أطلقت النار وأصابت ثلاثة فلسطينيين واعتقلت اثنين منهم في حي البساتين في جنين.

ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ثلاثة شبان و "منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم".

وأضافت أنه بعد اعتقال اثنين من الرجلين تمكنت الأطقم الطبية من الوصول إلى الرجل الثالث الذي أصيب "بعدة رصاصات" ونقل إلى مستشفى ابن سينا ​​في جنين.