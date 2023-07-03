فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة حرب في جنين.. وسنعقد اجتماعا للجامعة العربية غدا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، مساء الإثنين، أن ما تقوم به إسرائيل في جنين جريمة حرب جديدة.

وقال مندوب فلسطين في تصريحات إن العدوان الإسرائيلي على جنين جزء من محاولة إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد العكلوك، على كل الدول ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي في فلسطين بوجه إسرائيل، قائلا في تصريحات لقناة "الحدث": "لدينا فرصة حقيقية عبر المحكمة الدولية لاعتبار الاحتلال إسرائيلي غير قانوني".

وأعلن مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية أنه سيتم عقد اجتماعا لجامعة الدول العربية صباح غد الثلاثاء.

وأضاف العكلوك: "سوف نستخدم كل السبل السياسية والدبلوماسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي".