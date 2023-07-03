الرئيس الأوكراني يطرد سفير جورجيا في كييف

قرر رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، طرد سفير جورجيا في كييف، وذلك بسبب تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه كلف وزارة الخارجية اليوم باستدعاء سفير جورجيا في كييف وإبلاغه باحتجاج بلاده الشديد على تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق والذي يملك الجنسية الأوكرانية أيضاً عقب ظهوره بجسد هزيل للغاية.

وطالب زيلينسكي، بمغادرة السفير أوكرانيا في خلال 48 ساعة، مشددا على ضرورة تسليم الرئيس الجورجي الأسبق إلى كييف .

وتخشى أوكرانيا على صحة الرئيس الأسبق والذي يوجد قيد الاحتجاز وظهر خلال الفترة الماضية على شاشة التلفزيون هزيلا للغاية.

ويبلغ ساكاشفيلي من العمر 55 عاما، وكان قد تولى رئاسة جورجيا خلال الفترة من 2004 حتى 2013 ثم غادر إلى المنفى لمدة 8 سنوات قبل العودة في العام 2021 إلى بلده وأودع بالسجن.