السلطة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد العدوان على جنين

أعلنت السلطة الفلسطينية في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس محمود عباس اليوم الإثنين في رام الله، وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحثت الرئيس الفلسطيني عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين، وذلك بعد الهجوم الواسع الذي شنه الاحتلال على المدينة ومخيماتها.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن مهمة السلطة حمايته.

وقال أبو ردينة في بيان اليوم إن القيادة تعتبر التفاهمات الموقعة في العقبة وشرم الشيخ بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي لم يعد لها جدوى وغير قائمة الآن.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية عن التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار رقم 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.