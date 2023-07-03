الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في جنين

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في جنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تعليق لها على العدوان الإسرائيلي ضد مدينة جنين، إنه من الضرورري اتخاذ إجراءات لمنع إزهاق أرواح المدنيين في جنين، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التطورات في جنين.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن أحداث الضفة الغربية تسلط الضوء على ضرورة عمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معًا.

وشن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، عدوانا على المدنيين في مخيم جنين، ما أسفر عن سقوط عددا من الشهداء والمصابين بين الفلسطينين العزل.

ويعد العدوان الإسرائيلي على جنين اليوم الأكبر منذ 20 عاما، إذ استعان جيش الاحتلال بآلاف الجنود والطائرات المسيرة في العملية العسكرية.