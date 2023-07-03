الاتفاق يعلن التفاصيل الكاملة للتعاقد مع #جيرارد

أعلن نادي الاتفاق عن التعاقد مع ستيفن جيرارد لتولي المسئولية الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكر نادى الإتفاق فى بيانه الرسمى، أن مسئولى النادى أتموا التعاقد مع جيرارد ليتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حتى 2025.

وأضاف البيان أن مراسم التوقيع جرت اليوم الإثنين في أحد فنادق العاصمة الإنجليزية لندن بحضور رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل.

وأشار بيان نادى الإتفاق، إلى أنه من المقرر يستلم ستيفن جيرارد مهامه مع الفريق مع انطلاق المعسكر الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

من جانبه، قال خالد الدبل، رئيس نادى الإتفاق، تعليقا على التعاقد مع جيرارد: "إنها واحدة من أكبرالصفقات شهرة وتأثيرا على مستوى الدوري السعودي".

وأضاف: "بدون شك سيكون تواجد جيرارد إضافة ونقلة نوعية لدورينا كونه المدرب الإنجليزي الأول الذي سيعمل في الدوري السعودي".

وواصل "ستكون هناك إضافات فنية لاحقة لتدعيم الفريق ليظهر فارس الدهناء بصورة قوية خلال منافسات الموسم الجديد".