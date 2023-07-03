الاحتلال يجبر أهالي جنين على النزوح.. والخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان عدد من المباني في مخيم جنين على مغادرة منازلهم عقب العدوان على المخيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم الإثنين إلى تدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيينمن منازلهم في مخيم جنين.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تهجير المواطنين من مخيم جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

واليوم الإثنين أعلنت السلطة الفلسطينية وقف الاتصالات واللقاءات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيليي احتجاجا على العدوان على مدينة جنين.