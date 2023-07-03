قائد “فاغنر” يعود للظهور من جديد ويوجه الشكر للمواطنين الروس

عاد قائد قوات فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، إلى الظهور مجددا وأدلى بتصريحات وجه خلالها الشكر إلى المواطنين الروس.

وكان قائد قوات فاغنر قد غادر روسيا إلى دولة بيلاروسيا بناءً على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برعاية الرئيس البيلاروسي عقب محاولة تمرد فاشلة ضد الجيش الروسي.

وقال قائد فاغنر: "أشكر المواطنين الروس الذين وقفوا معنا.. وأؤكد أن ما قمنا به يهدف إلى محاربة الخونة وتحقيق العدالة".

وأضاف بريغوجين: "لقد حققنا الكثير وفي المستقبل القريب أنا متأكد من أن الروس سيشهدون انتصاراتنا القادمة".

ومن جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت، ولا يوجد تأثير لأحداث تمرد فاغنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.