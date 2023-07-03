الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 100 جريح بينهم 20 بحالة خطيرة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شاب استشهد مساء الإثنين ليرتفع عدد شهداء العدوان المستمر على جنين إلى 9 شهداء و 105 مصابين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف ميدينة جنين بالطائرات الحربية وسط إطلاق نار كثيف على منازل الفلسطينيين، وحملة اعتقالات واسعة بخلاف تهجير آلاف العائلات من مدينة جنين.

وقال مسؤول فلسطيني، إن نحو 3 آلاف فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي.