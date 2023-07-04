بـ45 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن كلا من الأحساء والخرج سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة ، بـ45 درجة مئوية.

وأشار إلى أن أدنى درجة حرارة اليوم سجلتها أبها بـ 19 درجة مئوية، وسجلت القريات 21 درجة مئوية ، و الباحة 22 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة التي تم تسجيلها بمدن المملكة اليوم الثلاثاء: